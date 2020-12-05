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Два автомобиля не поделили перекресток в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:52, 06 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Жительница Прионежского района устроила ДТП на перекрестке улиц Антикайнена и Горького.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 5 декабря в 7:50.  49 - летняя водитель, жительница Прионежского района, управляя "ВАЗ-2106", при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Антикайнена - Горького, не уступила дорогу. В результате ее "шестерка" столкнулась с автомобилем Mitsubishi, за рулем которого находилась 48-летняя петрозаводчанка.

Женщинам - водителям назначено амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске.

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