Виновником аварии на трассе «Кола» в Карелии стал 78-летний водитель (ФОТО)

В Пряже на перекрестке неравнозначных дорог водитель одной из машин не пропустил другую.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 20 декабря в Пряже на 383 километре трассы «Кола» в 13.35 столкнулись два автомобиля: Renault Logan и Hyundai Getz.

Водитель Renault, 78-летний мужчина, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступил преимущество в движении автомобилю Hyundai.

В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка Hyundai.

Напомним, ранее в Петрозаводске водитель ВАЗа не предоставил преимущества в движении автомобилю Mersedes, в результате столкновения пострадала молодая девушка.