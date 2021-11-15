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Виновником аварии на трассе «Кола» в Карелии стал 78-летний водитель (ФОТО)

Новости. Происшествия
10:29, 21 Декабря 2021
фото: © Госавтоинстпекция Карелии

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В Пряже на перекрестке неравнозначных дорог водитель одной из машин не пропустил другую.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 20 декабря в Пряже на 383 километре трассы «Кола» в 13.35 столкнулись два автомобиля: Renault Logan и Hyundai Getz.

Водитель Renault, 78-летний мужчина, двигаясь по второстепенной дороге, при проезде перекрестка неравнозначных дорог не уступил преимущество в движении автомобилю Hyundai.

В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка Hyundai.

Напомним, ранее в Петрозаводске водитель ВАЗа не предоставил преимущества в движении автомобилю Mersedes, в результате столкновения пострадала молодая девушка.

 

 

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Комментарии

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amez
2021-12-21 14:08:57
Поставили новый светофор, не подключили ещё что ли?
кир
2021-12-21 11:00:37
Песок сыплется, а всё крутым себя считает. Прав лишить навсегда. А женщину-водителя жалко.
Гость
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