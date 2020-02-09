Два пожара произошло в Петрозаводске за сутки

Пожары произошли 9 февраля в гаражном боксе и в мусоросборной камере, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 22.03 на ул. Лыжной, 2Б произошел пожар в частном гаражном боксе №4. В результате повреждена внутренняя стена на площади 2 кв м. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.



Виновный, ущерб устанавливаются

В 17.02 на Березовой аллее, 25 произошел пожар в жилом доме. Поврежден мусор в мусоросборной камере третьего подъезда на площади 1 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее крупный пожар произошел в гранитной мастерской в Карелии.