Два ребенка пострадали в столкновении кроссовера с грузовиком в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности жесткого ДТП на Силикатном кольце.

Напомним, в минувшую субботу, 24 сентября, после 14.00 на Силикатном кольце, на съезде на Вилгу, произошло ДТП с участием автомобиля «Лада» и большегруза.

Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель отечественного кроссовера LADA Xray совершил наезд на стоящий у обочины грузовой автомобиль Volvo.

На место ДТП выезжала скорая помощь. В аварии пострадали двухлетняя и 10-летняя девочки, пассажиры кроссовера. Им была оказана разовая медицинская помощь.