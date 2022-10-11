Два водителя - жители Ивановской и Кировской областей погибли в ДТП в Карелии

В Олонецком районе произошла смертельная авария, сообщили в ГИБДД Карелии.

Как ранее сообщалось, 15 ноября около 8.00 в Олонецком районе, на 325 км автодороги "Кола", 45-летний водитель автомобиля Skoda Octavia допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным автомобилем Renault Logan под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП, уточнили в госавтоинспекции, погибли оба водителя, жители Ивановской и Кировской областей.