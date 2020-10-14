Две легковушки не поделили перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла сегодня, 15 октября, в 11:36. Легковые автомобили двигались по улице Зайцева во встречных направлениях.

Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда в момент смены сигналов светофора один участник ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, а второй двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили разбросало в стороны.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее молодой водитель сбил 79-летнюю женщину на перекрестке в Петрозаводске.