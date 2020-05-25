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Две пожилые жительницы Карелии скончались от пневмонии

Новости. Происшествия
09:08, 26 Мая 2020
фото: © AP Photo / Alessandra Tarantino
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За сутки в республике восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 455 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умер уже 51 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая: женщины 87 и 86 с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, учитывая наше географическое положение с холодным сырым климатом, всегда был выше среднего общероссийского.

 

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Комментарии

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Гостья
2020-05-26 10:06:42
21 век на дворе, а пневмонию вылечить не могут. Ссылки на ССЗ и другие патологии отмазка непрофессионализму и отношению к пациентам.
Житель Карелии
2020-05-26 09:43:41
Ситуация очень плохая , люди массово умирают . Губернатору нужно провести проверку вместе с прокуратурой в каких условиях и как лечат 455 ( 51 умерло ) госпитализированных людей . Думаю , там можно увидеть то как не нужно лечить и обращаться с заболевшими согражданами , увидеть истинные причины смертности .
Марина
2020-05-26 09:25:35
Кто вот ответит за этот мор людей от пневмонии ? Губернатор ? Охлопков ? Ситуация с заболеваемостью пневмонией не управляемая , людей не лечат , а все делают вид , что этой проблемы не существует . Здравоохранение в регионе не справляется с лечением больных пневмонией . действенная помощь людям не оказывается по причине развала отрасли .
Гость
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