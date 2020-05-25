Две пожилые жительницы Карелии скончались от пневмонии

За сутки в республике восемь человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 455 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умер уже 51 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных случая: женщины 87 и 86 с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, учитывая наше географическое положение с холодным сырым климатом, всегда был выше среднего общероссийского.