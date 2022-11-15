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Две разбитые дороги в Карелии преобразились после передачи в федеральную собственность

Новости. Общество
17:40, 24 Ноября 2022
фото: ФКУ Упрдор "Кола"

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Более 30 км двух недавно ставших федеральными трасс капитально отремонтировали.

Капитально отремонтировали участки трасс А-137 «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой и А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску». На момент смены собственника дороги находились в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в Упрдор "Кола".

На участке с 0 по 25 км автодороги на Костомукшу — самом сложном ее отрезке — дорожники заменили слабые грунты, обустроили водоотвод, земполотно и дорожную одежду, уложив два слоя асфальтобетона. На новое покрытие нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

В Упрдоре напомним, трасса А-137 протяженностью 232 км передана в федеральную собственность в 2019 году. Тогда дорожники устранили основные дефекты покрытия в рамках работ по содержанию. Одновременно с этим по заказу ФКУ Упрдор «Кола» велась разработка проектной документации для выполнения поэтапного капремонта, предусматривающего обновление всей дороги. В минувшем сезоне стартовал капремонт еще двух участков трассы А-137: с 76-го по 92-й и с 92-го по 106-й км, который завершится в 2023 году.

В 2022 году также преобразился отрезок с 100-го по 113-й км пролегающей вдоль западного побережья Онежского озера трассы А-215. Сейчас на этом участке - новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, а на сложных отрезках оборудовано металлическое барьерное ограждение. В ходе капремонтов планируется привести в порядок семь участков трассы на всем ее протяжении, при этом один из них - со 132 по 147 км - будет расширен до четырех полос движения.

В этом году в Карелии в рамках ремонта и капремонта обновлено около 150 км федеральных трасс.

Ранее сообщалось, новая автодорога связала населенные пункты на юге Карелии.

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