Двое взрослых и маленький ребенок госпитализированы с места аварии в Петрозаводске

ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска.

В воскресенье, 1 ноября, в 20.30 на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя 40-летний водитель автомобиля Hyundai при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Daewoo Nexia, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП в автомобиле Daewoo Nexia травмы получили 3 человека - 62-летний водитель, 33-летняя женщина и 2-летняя девочка. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что момент страшного ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".