Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на улице Гоголя.
Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием двух автомобилей произошла в минувшее воскресенье в 20:30 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Антикайнена.
Машины двигались по улице Гоголя во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Антикайнена. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.
От встречного столкновения машины получили механические повреждения.
Информация о пострадавших устанавливается.
Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".
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