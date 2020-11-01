Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на улице Гоголя.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием двух автомобилей произошла в минувшее воскресенье в 20:30 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Антикайнена.

Машины двигались по улице Гоголя во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Антикайнена. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

От встречного столкновения машины получили механические повреждения.

Информация о пострадавших устанавливается.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

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