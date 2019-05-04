Двух пострадавших в ДТП с поездом доставят на вертолете в Петрозаводск

Двое из троих пострадавших при столкновении грузовика с поездом, находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Карелии.

"Один пострадавший находится в состоянии средней тяжести, двое – тяжелых. Сегодня их должны доставить в Петрозаводск вертолетом санавиации", - сказали в министерстве.

Как ранее сообщалось, 3 мая около 10.00 на 2 км автомобильной дороги к пропускному пункту "Сювяоро" в Лахденпохском районе грузовой автомобиль "Урал" выехал на рельсы на железнодорожном переезде и столкнулся с электропоездом "Ласточка", ехавшим маршруту "Санкт-Петербург - Сортавала".

В ДТП пострадали три человека, которые находились в грузовом автомобиле. Среди пассажиров "Ласточки" пострадавших нет.