Двух водителей-нарушителей остановили у детсада в Петрозаводске

Два водителя нарушили правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром автоинспекторы проверили правила перевозки детей у детского сада.



По результатам мероприятия два водителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей: шестилетний ребенок на переднем сиденье без детского удерживающего устройства, не пристегнут ремнем безопасности; семилетний – на заднем, не пристегнут ремнем безопасности.

Ранее автоинспекторы Петрозаводска оштрафовали водителя, с нарушениями перевозившего ребенка.