Дым от пожара окутал старый район Петрозаводска

Вечером загорелось строение на Зареке.

Серьезное задымление вызвал пожар, произошедший в четверг, 19 октября, в петрозаводском районе Зарека. Кадры пожара, снятые очевидцем, были размещены в паблике «Петрозаводск Live».

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, загорелось неэксплуатируемое строение в районе дома № 36 по улице Луначарского. В результате были повреждены стены и потолок на площади около 10 кв. метров. В пожаре никто не пострадал.

Ранее житель Карелии из неприязни к родственнику поджег его дом, а потом вместе со всеми тушил огонь и вызвал пожарных.