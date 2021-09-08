Экологическая акция по уборке берега Онего стартует в Карелии

В Петрозаводске стартует V экологическая акция «Чистое Онего», организованная ОНФ.

В субботу, 11 сентября, в Петрозаводске стартует экологическая акция «Чистое Онего» по уборке береговой линии Онежского озера. Об этом информирует ОНФ.

Сообщается, что участниками акции станут 1500 жителей из Медвежьегорского, Пудожского и Прионежского районов, Кондопоги, Петрозаводска и острова Кижи, которые передадут эстафету Вологодской и Ленинградской областям.

В Петрозаводске уборка береговой линии пройдет на трех площадках. Открытие акции состоится в 11.00 на Береговой площади, расположившейся рядом с Петрозаводской губой Онежского озера в районе набережной Варкауса. Там можно будет сдать макулатуру, пластиковые бутылки, крышечки и пальчиковые батарейки, стать участником фотовыставки, попробовать себя в качестве художника и отправить почтовую открытку.

Далее студенты Петрозаводских техникумов, колледжей вместе с местными жителями и активистами Народного фронта отправятся приводить в порядок прибрежную полосу Онежского озера в парке «Приозерный» и «Луковощелье».

В прошлом году участники акции собрали на берегах Онежского озера 10 тонн мусора, впервые применив раздельный сбор отходов.

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