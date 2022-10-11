Экс-спикер горсовета Петрозаводска Боднарчук: «Данное уголовное дело замешано на трусости и подлости»

Сегодня в Петрозаводском городском суде с последним словом выступил бывший председатель Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.

Сегодня в Петрозаводском городском суде судья Елена Голяева продолжила рассмотрение уголовного дела экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в коррупционном преступлении.

С репликами выступило гособвинение в лице прокурора Кирилла Кутилова и адвокаты подсудимого Михаил Ямчитский и Артем Черкасов.

Реплику предложили сказать и Геннадию Боднарчуку, но она же стала и его последним словом, как он уточнил.

«Ваша честь, данное уголовное дело настолько густо замешано на трусости и подлости, зачастую на объективно выявленной в судебном заседании лжи, что у меня просьба скептически относиться к фактам, представленным стороной обвинения, которые основываются только на домыслах и предположениях. Ну да бог судья им! Ваша честь, я преступления, которое мне инкриминируется, не совершал и прошу независимо и объективно дать оценку данному делу», — сказал в последнем слове Геннадий Боднарчук.

Ранее, 17 ноября, в Петрозаводском городском суде прокурор Кирилл Кутилов потребовал для экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями, 16 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала запретить бывшему председателю Петросовета занимать должности в органах самоуправления.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан в своем загородном доме 17 июля 2020 года. Бывшего председателя горсовета Петрозаводска обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.

Как сообщалось, по требованию прокуратуры семью Боднарчука лишили 17 млн рублей, гаража и внедорожника.

Сам же экс-спикер, пока идет расследование его уголовных дел, продолжает борьбу в судах, предъявляя претензии к Петросовету, главе Карелии Артуру Парфенчикову, а также правительству республики и губернаторской администрации.