Экс-спикер Петросовета Боднарчук заявил о заказном характере своего уголовного дела

Бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук заявил, что его уголовное дело носит заказной характер, а свидетели находятся под давлением.

Об этом Геннадий Боднарчук сказал корреспонденту «Столицы на Онего» сегодня после очередного заседания в Петрозаводском городском суде.

«Я вам однозначно могу сказать, чтобы вы как-то это интерпретировали, что у моего уголовного дела есть конкретные заказчики. И сейчас все свидетели стороны обвинения фактически находятся под давлением: кто-то получает должности, кто-то сохраняет свои посты при даче данных, нужных для обвинения показаний», — сказал Геннадий Боднарчук.

Сегодня в суде в качестве свидетеля был допрошен бывший заместитель Геннадия Боднарчука в горсовете Александр Ханцевич, который также руководил работой парламентского аппарата в интересующий суд период.

Напомним, бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук выслушал обвинение во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, преступить черту полномочий парламентарий мог, когда отправлялся в партийные поездки за счет бюджета. Обвинение делает акцент на том, что экс-спикер предпочитал особый комфорт передвижений, выбирая для поездок дорогой люксовый «мягкий вагон».