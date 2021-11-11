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Экс-спикер Петросовета Боднарчук заявил о заказном характере своего уголовного дела

Новости. Криминал
13:54, 11 Ноября 2021
фото: © Людмила Корвякова / «МК в Карелии»

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Бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук заявил, что его уголовное дело носит заказной характер, а свидетели находятся под давлением.

Об этом Геннадий Боднарчук сказал корреспонденту «Столицы на Онего» сегодня после очередного заседания в Петрозаводском городском суде.

«Я вам однозначно могу сказать, чтобы вы как-то это интерпретировали, что у моего уголовного дела есть конкретные заказчики. И сейчас все свидетели стороны обвинения фактически находятся под давлением: кто-то получает должности, кто-то сохраняет свои посты при даче данных, нужных для обвинения показаний», — сказал Геннадий Боднарчук.

Сегодня в суде в качестве свидетеля был допрошен бывший заместитель Геннадия Боднарчука в горсовете Александр Ханцевич, который также руководил работой парламентского аппарата в интересующий суд период.

Напомним, бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук выслушал обвинение во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, преступить черту полномочий парламентарий мог, когда отправлялся в партийные поездки за счет бюджета. Обвинение делает акцент на том, что экс-спикер предпочитал особый комфорт передвижений, выбирая для поездок дорогой люксовый «мягкий вагон».

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Комментарии

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Zim
2021-11-11 15:31:54
И кто же это его заказал? Ширшна, или Попов? А может новый спикер Петросовета Надежда Дрейзис?
Эно
2021-11-11 15:11:57
Гена верный ученик Дмитриева. Он хороший, отпустите его
нетюлень
2021-11-11 14:43:57
Аналогия "дела Алиханова": липовое обвинение, потому что реальное потащило бы слишком многих. Колесо фортуны, оно такое - вчера вознесло, а сегодня... Думаете, одного Алиханова так можно? Шалишь!
oтo
2021-11-11 15:13:15
нетюлень, липовое? Откуда знаешь? Враньё.
oтo
2021-11-11 14:07:01
Гена, держись - самобытные подставили. :)
лишьбыпротив
2021-11-11 14:04:31
Да все знают, что его подставили. Гена борись !
Гость
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