Электронная запись в школы Петрозаводска оказалась провальной

Теперь за запись детей в школы отвечает Минобразования Карелии. Из 38 школ города электронная запись проводится только в трех образовательных учреждениях.

В этом году ответственность за организацию электронной записи детей в первые классы взяло на себя не управление образования Петрозаводска, а само Министерство образования Карелии. Запись решено было проводить через программу "Барс".

Первое тестирование электронной записи Минобразования провело в ноябре. Специалисты отметили, что считать первое тестирование показательным нельзя.

Система была повторно протестирована и показала, что одномоментно способна принять заявления лишь от 600 человек, а не от тысячи, как требуется.

Ночью 22 декабря завершились дежурства родителей будущих первоклассников у школ города - прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начался.

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