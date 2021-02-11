Еще 17 детей заразились коронавирусом в Карелии

Общее число инфицированных детей в республике увеличилось до 3626.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети рассказал о состоянии с детской заболеваемостью COVID-19. Так, по данным на 12 февраля, в Карелии зарегистрировано 38547 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3626 – это дети. За сутки заболели 17 детей. Сутками ранее заразились всего 5 детей.

Напомним, за сутки коронавирус в Карелии выявлен у 178 человек, умерли три пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 38547 жителей Карелии, скончались 265 пациента, выздоровели 33804.