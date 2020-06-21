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Еще 18 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии

Новости. Общество
08:43, 22 Июня 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 1043 человека, сообщили в оперштабе.

Из 18 заболевших в Карелии за минувшие сутки: в Петрозаводске – 3 человека, в Суоярви – 1 человек, в Муезерском районе – 6 человек (поселок Муезерский – 4, село Реболы – 2), в Кондопоге – 1 человек, в Олонецком районе (село Видлица) – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Лоухском районе (биологическая станция) – 4 человека.

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 1043 человека.

Выздоровели 434 человека, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 10 человек: в Петрозаводске - 4, в Беломорском районе - 6.

Всего в Карелии за период пандемии проведено 67519 исследований (+1246 за сутки).

На смокарантине находятся 1870 человек (-37 за сутки).

В местах обсервации пребывают 39 человек (-15 за сутки).

Напомним, прокуратура Карелии начала проверку по факту массового заражения COVID-19 на Белопорожских ГЭС

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