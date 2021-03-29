Еще один светофор появится в Петрозаводске

На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе установят светофор и камеру фиксации скоростного режима, сообщили в администрации столицы Карелии.

Состояние аварийности на территории Петрозаводска и принимаемые меры по сокращению количества ДТП обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного. По словам начальника петрозаводского ГИБДД Александра Дышаева, в 2020 году были ликвидированы выявленные ранее места концентрации ДТП, однако зафиксированы новые. В их числе - пересечение Шуйского и Пряжинского шоссе. Этот участок планируется обезопасить уже в ближайшее время. На нем выставят дорожные знаки с ограничением скорости, появится, усилится патрулирование инспекторами ГИБДД. Кроме того, уже подготовлено техническое задание для проектирования светофорного объекта. Его установка запланирована в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2022 год.

Ранее сообщалось, "умные светофоры" планируется установить на нескольких перекрестках Петрозаводска.