Еще одна станция в Приладожье Карелии появилась на пути следования Ласточки из Питера

В воскресенье «Ласточка» из Санкт-Петербурга сделала остановку на новой станции «Карельская» в Сортавале.

Как пишут в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, сегодня, 15 августа, состоялось прибытие первого поезда на платформу «Карельская». На рабочем совещании главы города с руководством ОАО «РЖД» принято решение в ближайшее время назначать отправление поезда «Ласточка» с данной платформы с остановками Сортавала-центр - ст. Сортавала и далее по расписанию, а также продолжить благоустройство прилегающей территории.

Платформа «Карельская» построена у нижнего рынка в Сортавале. РЖД установили здесь систему видеонаблюдения. Следующий этап благоустройства - установка светильников уличного освещения.

Ранее сообщалось, РЖД запустили в Карелии уникальный турмаршрут на поезде и «Метеоре» до Валаама.