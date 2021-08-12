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Еще одна станция в Приладожье Карелии появилась на пути следования Ласточки из Питера

Новости. Общество
15:03, 15 Августа 2021
фото: Администрация Сортавальского поселения/ВК

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В воскресенье «Ласточка» из Санкт-Петербурга сделала остановку на новой станции «Карельская» в Сортавале.

Как пишут в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, сегодня, 15 августа, состоялось прибытие первого поезда на платформу «Карельская». На рабочем совещании главы города с руководством ОАО «РЖД» принято решение в ближайшее время назначать отправление поезда «Ласточка» с данной платформы с остановками Сортавала-центр - ст. Сортавала и далее по расписанию, а также продолжить благоустройство прилегающей территории.

Платформа «Карельская» построена у нижнего рынка в Сортавале. РЖД  установили здесь систему видеонаблюдения. Следующий этап благоустройства - установка светильников уличного освещения.

Ранее сообщалось, РЖД запустили в Карелии уникальный турмаршрут на поезде и «Метеоре» до Валаама.

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