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Еще у одной жительницы Карелии, заболевшей ОРВИ, обнаружен коронавирус

Новости. Общество
20:05, 10 Августа 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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В Костомукшской межрайонной больнице у женщины, которая проходила обследование по поводу ОРВИ, обнаружен коронавирус.

"Сегодня выявлен еще один случай коронавирусной инфекции у жительницы Костомукши. Проходила обследование по поводу ОРВИ. Течение заболевания легкое. Лечение амбулаторное. Проводится обследование семейных и профессиональных контактов", - сообщается в паблике межрайонной больницы.

Ранее главный врач Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгений Шубин рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в городе горняков.

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