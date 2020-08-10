Еще у одной жительницы Карелии, заболевшей ОРВИ, обнаружен коронавирус

В Костомукшской межрайонной больнице у женщины, которая проходила обследование по поводу ОРВИ, обнаружен коронавирус.

"Сегодня выявлен еще один случай коронавирусной инфекции у жительницы Костомукши. Проходила обследование по поводу ОРВИ. Течение заболевания легкое. Лечение амбулаторное. Проводится обследование семейных и профессиональных контактов", - сообщается в паблике межрайонной больницы.

Ранее главный врач Межрайонной больницы №1 Костомукши Евгений Шубин рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в городе горняков.