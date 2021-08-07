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Еще восьмерых детей из Карелии выписали из больницы в Туапсе, куда они попали после отравления в поезде

Новости. Общество
21:02, 10 Августа 2021
фото: © Артур Лебедев / РИА Новости

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Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис вернулась из Краснодарского края и рассказала о самочувствии детей, которые были госпитализированы после заражения норовирусом в поезде «Мурманск – Адлер».

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что главврач детской поликлиники № 1  Надежда Дрейзис вернулась из Краснодарского края, куда госпитализировали карельских детей после заражения норовирусом в поезде «Мурманск — Адлер». Она сообщила, что посетила все три больницы в Туапсе, Апшеронске и Белореченске, обошла всех ребят, узнала про условия их лечения и питания.

«Сейчас дети чувствуют себя хорошо. Четверых выписали вчера, восьмерых — сегодня. Завтра у остальных ребят возьмут контрольные анализы на норовирус. Как только получат отрицательный результат — сразу выпишут и организованно доставят в лагерь», — рассказал Парфенчиков со ссылкой на врача.

Глава поблагодарил Надежду Ильнуровну за помощьи сообщил, что она остаётся на прямой связи с врачами и родителями.

«Добавлю, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Работники вагона-ресторана, где питались дети, задержаны и дают показания», — отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде «Мурманск–Адлер».

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда «Мурманск–Адлер» правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.  

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.

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