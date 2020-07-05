В поселке Чална Пряжинского района многодетная семья живет в аварийном доме, который официально расселен и должен быть снесен.

В 20 км от Петрозаводска, в поселке Чална Пряжинского района, в аварийном доме, который официально был расселен три года назад, живет молодая семья с шестью маленькими детьми. Официально дом расселен, люди выписаны, а по факту он жилой и имеет вполне себе настоящих жильцов – восемь человек.

Возможно, так бы они в этом аварийном доме и жили, если бы администрация Пряжинского района не подписала договор с подрядчиком на снос расселенных домов. По условиям договора все аварийные дома в поселке Чална должны быть снесены к 1 июля. А тут такая помеха: не будешь же дом вместе с людьми ломать. Надо их, как минимум, из дома вывести, хоть на улицу.

"Дом, в котором мы живем, признали аварийным три года назад, – продолжила свой рассказ Рита. – Раньше мы здесь жили с родителями мужа, сейчас они переехали в квартиру на улице Светлая, это у нас в поселке в новых домах. А мы остались здесь, так как нам там просто места не хватило: квартира хоть и трехкомнатная, но всего 53 квадратных метра", - рассказала мама шестерых детей.

По словам женщины, живут они в аварийном доме на птичьих правах.

"По идее, мы несуществующая семья, которая живет в несуществующем доме. Если мы не выйдем отсюда, то трактор снесет этот дом вместе с нами, так как здесь три года как никто жить не должен. Я прописана с тремя детьми в Петрозаводске у родителей, а муж с тремя детьми – на Светлой в Чалне. Нам если съезжать отсюда, семье придется разъединиться", - рассказала многодетная мама.

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