890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
20.04.2020 12:14
Глава Карелии обещает снизить уровень изоляции при отсутствии новых случаев коронавируса 1
Новое
Сегодня 10:29
В Карелии владельцы салонов красоты сообщили Парфенчикову про угрозу разорения из-за коронавируса 5
20.04.2020 14:11
В Карелии 59-летний мужчина два года насиловал приемных несовершеннолетних дочерей 7
20.04.2020 18:32
Выяснилось, что происходит на турбазах Карелии, где при карантине собирались принимать москвичей
20.04.2020 15:19

"Этот год будет полностью провальным"

Новости. Общество
11:02, 21 Апреля 2020
фото: ©Валерий Поташов
Загрузка...

Предприниматель из карельской деревни Кинерма не ожидает восстановления туристического потока предстоящим летом.

Предприниматель Надежда Калмыкова, занимающаяся приемом туристов в старинной карельской деревне Кинерма, считает, что нынешний год для ее бизнеса будет провальным. Из-за угрозы распространения коронавируса в Карелии закрыты все туристические достопримечательности, а отели, турбазы и гостевые дома прекратили прием туристов на краткосрочное проживание.

"Если анализировать то, что происходит в других странах, самолеты не начнут летать, и границы не откроют до осени. Основной поток моих туристов – это иностранцы, они забронировали проживание на половину лета, и это все пришлось отменять. Российские туристы, думаю, смогут приехать только из ближайших регионов, поэтому этот год будет полностью провальным. У меня в фирме два работника, и я не знаю, что делать. Кредит на зарплату брать не хочу, поэтому, скорее всего, мне придется фирму закрыть. В конце концов, если ситуация стабилизируется, открыться заново никогда не поздно", – рассказала Надежда Калмыкова в интервью "Столице на Онего".

О том, как выживают в условиях "всеобщей самоизоляции" в Кинерме, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Аналитика

20.04.2020 15:50
Обществоведение
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
Жители старинной карельской деревни Кинерма подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 4
20.04.2020 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
Вся аналитика

Чтиво

20.04.2020 12:25
Без политики
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
Корпорация развития республики Карелия разработала программу дистанционных обучающих мероприятий для предпринимателей.
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
14.04.2020 12:45
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»