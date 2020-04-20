Предприниматель из карельской деревни Кинерма не ожидает восстановления туристического потока предстоящим летом.

Предприниматель Надежда Калмыкова, занимающаяся приемом туристов в старинной карельской деревне Кинерма, считает, что нынешний год для ее бизнеса будет провальным. Из-за угрозы распространения коронавируса в Карелии закрыты все туристические достопримечательности, а отели, турбазы и гостевые дома прекратили прием туристов на краткосрочное проживание.

"Если анализировать то, что происходит в других странах, самолеты не начнут летать, и границы не откроют до осени. Основной поток моих туристов – это иностранцы, они забронировали проживание на половину лета, и это все пришлось отменять. Российские туристы, думаю, смогут приехать только из ближайших регионов, поэтому этот год будет полностью провальным. У меня в фирме два работника, и я не знаю, что делать. Кредит на зарплату брать не хочу, поэтому, скорее всего, мне придется фирму закрыть. В конце концов, если ситуация стабилизируется, открыться заново никогда не поздно", – рассказала Надежда Калмыкова в интервью "Столице на Онего".

О том, как выживают в условиях "всеобщей самоизоляции" в Кинерме, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.