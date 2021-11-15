«Этот праздник наполняет наше сердце теплом» - Любарский поздравил жителей Петрозаводска с Рождеством

Мэр столицы Карелии поздравил православных петрозаводчан с Рождеством Христовым.

Владимир Любарский опубликовал на своей странице в соцсети поздравление с Рождеством.

«Этот праздник наполняет наше сердце теплом, дарит веру в лучшее, веру в торжество добра. Миллионы людей в нашей стране и за её пределами с нетерпением ждут его, собирая вокруг себя самых родных и любимых. Пусть исполняются все ваши мечты, близкие будут здоровы и счастливы!», — заявил он.

Ранее с Рождеством жителей Карелии поздравил губернатор Артур Парфенчиков.