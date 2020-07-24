Евросоюз призывает российские власти незамедлительно предоставить свободу историку Дмитриеву

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей сделал заявление в связи с вынесением в Петрозаводске приговора исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву.

"Представляется, что обвинения, выдвинутые против руководителя карельского отделения исторического общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, вызваны его правозащитной деятельностью и изучением политических репрессий советских времен, которое способствовало обнаружению мест массовых захоронений. Дело в отношении Дмитриева — это очередное звено в нарастающей цепочке арестов и случаев дискредитации правозащитников в Российской Федерации. Вынесенный приговор может дополнительно сократить пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в стране. Европейский Союз призывает российские власти незамедлительно и безоговорочно предоставить свободу господину Дмитриеву по гуманитарным соображениям, приняв во внимание его возраст и состояние здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в заявлении пресс-секретаря представительства ЕС в России.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет. Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.