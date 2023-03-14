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Федеральный центр не дал денег на завершение реставрации памятника архитектуры XVIII века в Петрозаводске

Новости. Общество
13:50, 15 Марта 2023
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»; © Википедия

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Власти Карелии рассчитывали получить 181 млн рублей на завершение работ по реставрации Дома горного начальника, но Минфин РФ дал отрицательный ответ.

На очередном онлайн-совещании по развитию Петрозаводска министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал о проектах ремонта учреждений, которые нуждаются в федеральном финансировании.

В частности, он упомянул реставрацию Дома горного начальника на улице Энгельса в Петрозаводске. На завершение работ необходимы 181,3 млн рублей. 

«Мы отрабатывали вопрос по получению финансовых средств этого года в рамках резервного фонда правительства РФ, - заявил Лесонен. - Аппарат правительства ставит решение на апрель, но есть уже ответ Минфина о том, что сейчас приоритеты резервного фонда другие, поэтому прорабатываем и другие источники финансирования, в том числе в рамках пролонгации действия федеральной целевой программы по республике Карелия».

Напомним, в 2019 году началась реставрация старейшего в Петрозаводске памятника деревянной архитектуры – Дома горного начальника, построенного в карельской столице в конце XVIII столетия для управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна.

Конкурс на проведение реставрационных работ выиграла строительная компания из Санкт-Петербурга «Аркада», которой предстояло не только отремонтировать само историческое здание, но и реконструировать его инженерные сети, чтобы памятник был приспособлен под современное использование.

Во время демонтажа элементов поздней отделки помещений компания столкнулась с крайне тяжелым состоянием деревянных конструкций и обнаружила уникальные исторические элементы, потребовавшие применения сложных реставрационных технологий.

Работы на объекте пришлось остановить, и памятнику понадобилось искать более опытного подрядчика. Им стал архитектурно-реставрационный центр «Заонежье».

«Объект надо завершать, это вот та «незавершенка», которая у нас еще есть», - отметил министр Лесонен.


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