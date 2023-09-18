Финны за выходные развернули четыре авто с российскими номерами из Карелии

За минувшие выходные финские таможенники не пустили четыре легковых автомобиля с российскими номерами.

За минувший уикенд, после запрета на пропуск

зарегистрированных в России личных машин, финские таможенники развернули четыре легковых автомобиля с российскими номерами.



Также в карельской таможне рассказали о том, что 16 сентября границу пересекло 462 легковых автомобиля, 17 сентября – 539.



Неделей ранее было оформлено 345 и 530 машин соответственно. Также стало известно, что 16 числа российско-финляндскую границу пересекли 728 человек, 17 сентября – 981. Неделей ранее, 9 и 10 сентября, 783 и 985

человека соответственно.



В целом за неделю, с 11 по 17 сентября, через многосторонние автомобильные пункты пропуска границу пересекли 3 045

легковых автомобилей, что на 5,5 % больше, чем неделей ранее (2 885 машин соответственно). Число пересекших границу людей составило 4 849 человек, что на 3,9 % больше, чем за предыдущие семь дней (4 667 человек соответственно).



За указанный период времени в карельской таможне возбудили

29 административных дел в отношении физических лиц (столько же неделей ранее). Люди с нарушениями перевозили табак и алкоголь, бытовые товары, а также продукцию

животного и растительного происхождения.



Напомним, 16 числа Финляндия официально ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей, — вслед за Литвой, Латвией и Эстонией.



17 сентября тот же запрет ввела Польша. Также 17 числа в Госдуме России предложили закрыть границу с Финляндией.