ФОТО: В Петрозаводске установили елку с бабочками

На Древлянке рядом с новостройками установили новогоднюю ель, украшенную сверкающими бабочками.

Петрозаводск активно украшают к Новому году. Несмотря на то, что главную елку города начали устанавливать на площади Кирова лишь в субботу, 15 декабря, в микрорайонах новогодние красавицы уже радуют глаз.

Так, на Древлянке у новостроек на улице Попова появилась новогодняя ель, украшенная гирляндой из огромных бабочек.

Стоят ели и у гипермаркетов во всех микрорайонах Петрозаводска.

В этом году администрация решила усилить праздничное оформление на центральных улицах города, закупив новые светодиодные консоли, растяжки, прожекторы и световые фигуры. Полностью украсить город обе6щают к 25 декабря.



Фото: Михаил Шкрыкин

Всех желающих приглашают принять участие в конкурсе "Волшебный свет. Петрозаводск - 2019".



Фото: Админситрация Петрозаводска

Организации, предприниматели, общественные объединения и все желающие могут присоединиться к праздничному преображению города и стать участником конкурса новогодней иллюминации. Для этого необходимо оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий, зарегистрироваться на официальной страничке и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.