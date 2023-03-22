Фуру в Петрозаводске вынесло со скользкой дороги и развернуло (ВИДЕО)

Водитель не удержал грузовик на скользкой проезжей части Карельского проспекта в Петрозаводске.

Во вторник, 21 марта, в 20.51, на Карельском проспекте водитель большегрузного автомобиля съехал с дороги на обочину, где машину развернуло.



Фура перекрыла одну из полос. Видео инцидента опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Пострадавших нет.



Напомним, также 21 марта, в 17.05 на улице Мерецкова, в районе пересечения с улицей Володарского, столкнулись сразу четыре легковых автомобиля.

Машины двигались по улице Маршала Мерецкова в сторону центра. Судя по видео, легковой автомобиль наехал на остановившиеся впереди транспортные средства.

В результате ДТП четыре «легковушки» получили механические повреждения.