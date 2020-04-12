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Гепрокуратура РФ поручила прокурору Карелии разобраться с ветеранскими выплатами

Новости. Общество
16:10, 13 Апреля 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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В Москве отреагировали на публикацию о нарушениях прав карельских льготников на ежегодную индексацию ежемесячных денежных выплат.

Генеральная прокуратура России поручила прокурору Карелии Карену Габриеляну провести проверку соблюдения прав ветеранов труда и других льготных категорий граждан на ежегодную индексацию ежемесячных денежных выплат. Как пояснили в Генпрокуратуре, поводом для этого послужила публикация в СМИ о нарушении прав карельских льготников на такие выплаты.   

Как сообщала "Столица на Онего", группа жителей Карелии обратилась к Генеральному прокурору страны Игорю Краснову с просьбой выяснить, из-за бездействия каких чиновников в республике не проводилась индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) ветеранам труда и другим льготникам на протяжении 11 лет. Отметим, что это было уже не первое подобное обращение в Генпрокуратуру: на предыдущее жителям республики ответил начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства карельской прокуратуры Павел Иващенко, который не увидел в письме граждан повода для прокурорского реагирования.

"Иващенко даже не назвал Федеральный закон, на основании которого были сделаны такие выводы. Тогда как Конституционный Суд РК 12 ноября признал, что в Республике Карелия были нарушены права ветеранов и ветеранов труда РК в вопросах индексации ЕДВ. Из данного ответа следует, что прокуратурой Карелии не дана правовая оценка бездействия чиновников на протяжении 11 лет по ежегодному начислению индексации на ЕДВ по закону. То есть получается, что по вине чиновников было нарушено право на индексацию, а виновных прокуратура Карелии так и не нашла. Мы, обратившиеся в Генеральную прокуратуру, даже не были приглашены в прокуратуру РК для того, чтобы там выслушали нашу обоснованную точку зрения", - говорится в письме жителей Карелии Игорю Краснову, размещенном в паблике "Отражение. Карелия".

Авторы обращения попросили Генпрокурурора дать правовую оценку не только республиканским властям, не проводившим индексацию ветеранских выплат в течение 11 лет, но и действиям карельской прокуратуры. Гражданские активисты подчеркнули, что статья 53 Конституции РФ гарантирует каждому жителю Карелии право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц.

Напомним, в конце февраля нынешнего года парламент Карелии подавляющим большинство голосов поддержал законопроект главы республики Артура Парфенчикова и депутатов от "Единой России" об индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и другим льготным категориям граждан. Согласно этому закону, ветеранские выплаты в Карелии увеличились в 2020 году на 21 рубль.

"Законопроект о 21 рубле" был подготовлен республиканскими властями во исполнение решения Конституционного суда Карелии, который в ноябре прошлого года признал незаконным отсутствие индексации ежемесячных выплат льготникам. До принятия закона размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Карелии составлял 700 рублей, и он не индексировался в республике более 11 лет.

 

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Комментарии

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Сергей
2020-04-13 17:10:25

Ded , Ваше заключение правильное . Давно пора генпрокуратуре разобраться как на территории Карелии исполняется российское законодательство . Тех кто не работает как надо , долгие годы , снимать с должностей , хватит уже получать генеральские зарплаты и ничего , при этом , не делать !!!!!!!!!!!!!!!
Ded
2020-04-13 16:58:31
Правоохранительным органам разбираться нужно не в ситуации. Разбираться нужно с Габриеляном, Шандаловичем и прочими деятелями.
кир
2020-04-13 16:25:32
Не малая часть людей не получила ветеранское звание в силу разных причин. Начальник плохой был, документы не все собраны, образования нет и т.п. Что делать с ними? Почему нет автоматической системы присвоения звания ветерана труда?
Чиновники конторские и мэрские получили его, даже Дубенский получил, хотя ему совсем не за что. Он ещё не рассчитался с советской властью за всё хорошее. Она ему дала все блага, а он не отработал их. :)
Андрей Дубенский
2020-04-13 17:09:07
Да, после 16 писано...кирнуть-то нечего...
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