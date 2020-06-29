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ГИБДД ищет водителя, который чуть не устроил смертельное ДТП в центре Петрозаводска

Новости. Общество
12:38, 30 Июня 2020
фото: © кадр из видео
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Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту публикации в средствах массовой видео, где запечатлено, как водитель иномарки чуть не устроил ДТП на проспекте Ленина.

Напомним, 27 июня в 21.50 на перекрестке пр. Ленина - ул. Антикайнена лихач на Audi чуть не устроил смертельное ДТП.
Трагедии удалось избежать благодаря внимательному водителю на Lancer.

Сегодня Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту публикации в средствах массовой видео, содержащего признаки административного правонарушения, допущенного водителем автомобиля Audi.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении государственного регистрационного знака автомобиля Audi. Всех кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-06-30 13:09:55
И что они ему предъявят?! Двигался на зеленый. Lancer под стрелку, т.е. уступать обязан. Да, есть явное превышение скорости. Но для обвинения в этом нарушении должен был произведен замер скорости сертифицированным прибором...
Даже опасное вождение не предъявить, т.к. двигался прямо...
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