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Госавтоиспекция наказала водителя внедорожника, нарушившего ПДД на главной площади Петрозаводска

Новости. Общество
19:13, 01 Октября 2020
фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"
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Госавтоинспекция Петрозаводска провела проверку по факту нарушения правил дорожного движения в центре города.

Напомним утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

Госавтоиспекция объявила в розыск нарушителя.

Как сообщили в ГИБДД, в отношении водителя, нарушившего правила дорожного движения на перекрестке улиц Куйбышева и К. Маркса, составлены административные материалы:

- по ч. 2 ст. 12. 12 КоАП РФ - за невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп - линией.

- по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ - за движение по тротуару,

- по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ - за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Кроме этого, он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ - за нарушение ПДД пешеходом.

Инцидент попал также в объектив камеры компании "Ситилинк".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-10-01 19:48:11
Главное, что успел . Потому и генерал. Янычар, мамкина норка :)
drug
2020-10-01 19:43:00
Своими поступками он показал свое истенное лицо.
Он с большой колокольни "какать" хотел на обычных граждан.
Вот они - "верхи" - вот их истенное лицо.
Смешно - он очень торопился на открытие. Но при этом после завершения - он еще трижды нарушил ПДД. Наверно в силу возраста - кроме головы - у него еще где то поджимало.
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