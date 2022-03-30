ГИБДД Петрозаводска рассказала подробности ДТП, где при столкновении эвакуатора и ВАЗа пострадали два пенсионера (ВИДЕО)

В Петрозаводске на Кукковке столкнулись эвакуатор и "шестерка", пострадали два пенсионера, находившиеся в легковом автомобиле, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 8 апреля, в 12.05 в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Карельском проспекте с участием автомобиля «ВАЗ-2106» и эвакуатора ISUZU.

В результате ДТП 69-летний водитель и 67-летняя женщина — пассажир ВАЗа получили травмы, назначено лечение.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что из-за произошедшей аварии на Кукковке движение было затруднено.

ДТП произошло в районе дома № 11а по Карельскому проспекту.