Глава Карелии пообещал найти временное жилье для пострадавших в пожаре, унесшем две жизни

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал предоставить временное жилье матери и ребенку, которые пострадали в пожаре в Прионежье.

Артур Парфенчиков поручил оказать помощь матери и ребенку, выжившим в пожаре, произошедшем в поселке Новая Вилга.

«Дал поручение максимально быстро найти для Маргариты и ее сына временное жилье. Окажем и материальную помощь. Но сейчас главное, чтобы они поскорее поправились», — сообщил в соцсети Парфенчиков.

Глава республики заявил, что в настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает. Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

«Дом загорелся ночью. Мама с младшим сыном успели выбраться, а старший ребёнок вместе с папой, который вернулся в дом спасти сына, — не смогли… Сегодня утром маму Маргариту перевели из реанимации в обычную палату БСМП, сейчас её жизни ничто не угрожает. 4-летний Андрюша в состоянии средней тяжести в надежных руках врачей Детской республиканской больницы. Причину трагедии, которая унесла две жизни, установят пожарный надзор и следователи», — сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в пожаре в жилом доме в Новой Вилге погибли отец и ребенок. Мать и еще один ребенок госпитализированы. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка и мужчины в результате пожара. Прокуратура организовала проверку.