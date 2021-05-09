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Глава Карелии рассказал о вакансиях с зарплатой до 70 тысяч рублей

Новости. Общество
12:24, 10 Мая 2021
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov
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На «Петрозаводскмаше» открыты 65 вакансий, сообщил Артур Парфенчиков.

Как пишет глава республики на своей странице в соцсети, тех, кто умеет и хочет работать, ждут на нашем флагмане машиностроения – заводе «Петрозаводскмаш». Сейчас здесь открыты 65 вакансий. Нужны электросварщики, операторы станков с программным управлением, токари-карусельщики, слесари по сборке металлоконструкций и контролеры качества.

Как отметил Артур Парфенчиков, завод предлагает своим сотрудникам достойную зарплату. Квалифицированный сварщик, например, зарабатывает до 70 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у специалистов есть возможность обучения и повышения квалификации непосредственно на производстве, уточнил глава республики.

Освоить востребованную профессию бесплатно могут и безработные граждане – на базе нашего Автотранспортного техникума. Для этого необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства. «Целевикам» компенсируют проезд к месту учебы и обратно, проживание и прохождение медкомиссии.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов.

 

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Комментарии

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zanoza
2021-05-10 14:05:57
Можно заработать до 70 тыс. рублей, но при этом жить на этом заводе и работать как раб на галерке. На этом заводе давно никто не соблюдает трудовой кодекс, рабочих превратили в рабов!
Танюша
2021-05-10 13:38:53
Квалифицированных рабочик в Карелии уже нет , одни пенсионеры , которые и работают . Проф. образование убито . О чём он пишет , не понимаю . Оторвался от жизни совсем .
Leopol'd
2021-05-10 13:20:08
Странно. Существует машиностроительный техникум, исторически "заточенный" на "Тяжбуммаш". А готовит специалистов Автотранспортный...
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