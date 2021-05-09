Глава Карелии рассказал о вакансиях с зарплатой до 70 тысяч рублей

На «Петрозаводскмаше» открыты 65 вакансий, сообщил Артур Парфенчиков.

Как пишет глава республики на своей странице в соцсети, тех, кто умеет и хочет работать, ждут на нашем флагмане машиностроения – заводе «Петрозаводскмаш». Сейчас здесь открыты 65 вакансий. Нужны электросварщики, операторы станков с программным управлением, токари-карусельщики, слесари по сборке металлоконструкций и контролеры качества.

Как отметил Артур Парфенчиков, завод предлагает своим сотрудникам достойную зарплату. Квалифицированный сварщик, например, зарабатывает до 70 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у специалистов есть возможность обучения и повышения квалификации непосредственно на производстве, уточнил глава республики.

Освоить востребованную профессию бесплатно могут и безработные граждане – на базе нашего Автотранспортного техникума. Для этого необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства. «Целевикам» компенсируют проезд к месту учебы и обратно, проживание и прохождение медкомиссии.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске возник острый дефицит водителей троллейбусов.