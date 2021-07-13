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Глава Минобраза Карелии рассказал, что техникумы и колледжи ждут выпускников школ

Новости. Общество
15:47, 14 Июля 2021
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев рассказал о приемной кампании, которой занимаются республиканские техникумы и колледжи.

«Прямо сейчас в техникумах и колледжах Карелии продолжают принимать документы на обучение. Отмечу, что делают они это самым безопасным способом — удалённо: по обычной и электронной почте», — сообщил Роман Голубев в соцсети.

Сообщается, что приём документов продлится до 15 августа для тех, кто не сдаёт вступительные испытания, и до 10 августа — для тех, кто сдаёт. 

В будущем учебном году республиканские техникумы и колледжи ждут 2464 человека на бюджетные места. Кроме того, ещё 265 человек смогут бесплатно обучиться в филиалах Петербургского государственного университета путей сообщения и Государственного университета морского и речного флота. Ещё 50 студентов примет Государственное училище олимпийского резерва, 25 — Петрозаводская государственная консерватория, рассказал Роман Голубев.

Также в соцсети министр разместил карточки с информацией о новых направлениях подготовки, востребованных на рынке труда. 

Ранее сообщалось, что ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников с экономическим образованием.

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