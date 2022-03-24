Глава Минобразования Карелии рассказал об отмене в школах ограничений из-за коронавируса

Роспотребнадзор отменил некоторые противоэпидемические меры в школах и летних лагерях, сообщил министр образования и спорта Роман Голубев.

Руководитель регионального Минобразования и спорта опубликовал на своей странице в соцсети изменения, которые ждут школьников из-за отмены противоэпидемических мер.

Так, утратило силу требование о закреплении отдельного кабинета за каждым классом. В местах аттестации больше не требуется соблюдать социальную дистанцию, рассаживая учеников наискосок. Отменено требование по разработке разного времени начала уроков и перемен для минимизации контактов школьников. Также теперь учащиеся не обязаны предъявлять медицинскую справку, если были в контакте с больными COVID-19.

Что касается летнего отдыха, то теперь разрешено заполнять летние оздоровительные лагеря на 100% от их вместимости.

Ранее глава Карелии отменил ряд ограничений из-за коронавируса.