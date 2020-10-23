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Глава Минстроя Карелии объяснил причины срыва открытия одного из главных объектов ФЦП

Новости. Общество
15:37, 24 Октября 2020
фото: "Столица на Онего"
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Один из главных объектов федеральной целевой программы подготовки к 100-летию Карелии - Музей Карельского фронта до сих пор не сдан в эксплуатацию из-за незаконченной работы по оформлению документов.

Об этом сообщил "Столице на Онего" министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

"По физике ничего делать не осталось.  На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы. Оформляются необходимые документы, чтобы ввести здание в эксплуатацию. Надеемся, что в октябре эту работу завершим. До начала ноября здание получит разрешение на ввод в эксплуатацию", – сказал министр.

Как сообщалось ранее, музей был торжественно открыт 30 сентября в присутствии высоких федеральных чиновников, но после их отъезда он проработал всего два дня. Дата возобновления работы музея несколько раз откладывалась.

Поробнее об этом читайте здесь.

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