Глава Минстроя Карелии сообщил о результатах проверки на коронавирус

Министр строительства ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, первый тест на коронавирус у которого оказался положительным, рассказал об окончательных итогах исследования.

Напомним, глава Минстроя Карелии был госпитализирован 22 апреля в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Первая проба дала положительный результат. Два последующих теста, как выяснилось, показали отрицательную реакцию на коронавирусную инфекцию. Россыпнову был поставлен диагноз ОРВИ. Сотрудников Минстроя, которые контактировали с министром и были помещены в обсерватор, отпустили домой.

"В связи с тем, что результаты моего первоначального теста на короновирусную инфекцию были широко освещены, считаю необходимым также опубликовать информацию об их проверке. На сегодняшний день лабораторными исследованиями установлено, что все три теста, в том числе первоначальный, являются отрицательными", - сообщил Россыпнов на своей странице в "ВКонтакте".

Как отметил министр, из данной ситуации он и весь коллектив Министерства строительства извлекли выводы о необходимости максимального сокращения контактов на период пандемии.

"Дело не только в опасности заражения, но и в том, что следствием любого положительного теста является долгая изоляция любого из контактировавших, невозможность заниматься многими личными и рабочими делами. На собственном опыте мы убедились в том, что это влечет большие затруднения", - пишет глава Минстроя Карелии.