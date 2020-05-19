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Глава Минздрава Карелии рассказал подробности о смерти пациента с ковидной инфекцией

Новости. Общество
12:44, 20 Мая 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Житель Карелии умер от патологий, вызванных девиантным образом жизни.

Напомним, 20 мая стало известно о летальном случае пациента, который проходил лечение от коронавируса.

По мнению врачей, причиной смерти стала не инфекция, а тяжелые сопутствующие патологии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что в ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн скончался 54-летний мужчина, проходивший лечение с однократно положительным результатом теста на коронавирус.

"Пациент страдал нарушениями мозговой и двигательной функций на фоне девиантного образа жизни. По мнению врачей, смерть наступила от указанных патологий, не от COVID-19", – отметил министр.

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Комментарии

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zanoza
2020-05-20 13:28:07
И кто поверит в этот бред?
кир
2020-05-20 12:49:43
В названии больницы добавить слово "и труда". Ошибка знаменательна. Война для язычников важнее труда. :)
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