Глава Минздрава Карелии рассказал подробности о смерти пациента с ковидной инфекцией

Житель Карелии умер от патологий, вызванных девиантным образом жизни.

Напомним, 20 мая стало известно о летальном случае пациента, который проходил лечение от коронавируса.

По мнению врачей, причиной смерти стала не инфекция, а тяжелые сопутствующие патологии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что в ковид-центре на базе Госпиталя для ветеранов войн скончался 54-летний мужчина, проходивший лечение с однократно положительным результатом теста на коронавирус.

"Пациент страдал нарушениями мозговой и двигательной функций на фоне девиантного образа жизни. По мнению врачей, смерть наступила от указанных патологий, не от COVID-19", – отметил министр.