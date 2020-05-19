890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия оказалась в центре церковного скандала 6
19.05.2020 15:36
Архиерей под наблюдением 12
19.05.2020 15:28
В Карелии ребенок едва не погиб после удара током 2
19.05.2020 19:04

В Карелии умер еще один пациент, лечившийся от коронавируса

Новости. Происшествия
11:09, 20 Мая 2020
фото: © AP Photo/Mary Altaffer
Загрузка...

Врачи решили, что инфицированный умер не от инфекции.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что за минувшие сутки зафиксирован еще один летальный исход пациента, который проходил лечение от коронавируса.

"По мнению врачей, причиной смерти стала не инфекция, а тяжелые сопутствующие патологии, поэтому в общую сводку по COVID-19 этот случай не вошел", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 260. По статистике на 19 мая, в республике скончались двое человек, больных коронавирусом. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

19.05.2020 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 12
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 5
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»