В Карелии умер еще один пациент, лечившийся от коронавируса

Врачи решили, что инфицированный умер не от инфекции.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что за минувшие сутки зафиксирован еще один летальный исход пациента, который проходил лечение от коронавируса.

"По мнению врачей, причиной смерти стала не инфекция, а тяжелые сопутствующие патологии, поэтому в общую сводку по COVID-19 этот случай не вошел", – написал Артур Парфенчиков.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 260. По статистике на 19 мая, в республике скончались двое человек, больных коронавирусом.