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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вылечилась от коронавируса

Новости. Общество
06:40, 05 Ноября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Ирину Мирошник выписали, 3 ноября она вышла на работу, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ирина Мирошник переболела коронавирусом, вылечилась и уже в строю.

Во вторник, 3 ноября, Ирина Мирошник уже выезжала инспектировать ход благоустройства сквера имени Сенькина.

Напомним, о том, что мэр Петрозаводска заразилась COVID-19, стало известно 21 октября. Она сама сообщила об этом в соцсети.
Во время болезни Ирина Мирошник сообщила: "Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!"

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