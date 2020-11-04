Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вылечилась от коронавируса

Ирину Мирошник выписали, 3 ноября она вышла на работу, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ирина Мирошник переболела коронавирусом, вылечилась и уже в строю.

Во вторник, 3 ноября, Ирина Мирошник уже выезжала инспектировать ход благоустройства сквера имени Сенькина.

Напомним, о том, что мэр Петрозаводска заразилась COVID-19, стало известно 21 октября. Она сама сообщила об этом в соцсети.

Во время болезни Ирина Мирошник сообщила: "Сейчас типичные признаки ковида: утрата обоняния, кашель и утомляемость. Врачами назначено лечение, лечусь дома. Ощущения непривычные и незнакомые, по сравнению с обычными ОРВИ. Это все серьезнее. Берегите себя!"