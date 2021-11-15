Глава Петрозаводска решил проверить подготовку городской лыжной трассы к зиме (ФОТО)

Владимир Любарский получил фотоотчет о подготовке к сезону трассы «Фонтаны».

«Друзья, от коллег из Карелавтодора получил фотоотчет о ходе работ на трассе „Фонтаны“. И в соцсетях тоже активисты сообщили, что наблюдают, как идут работы по выравниванию грунта для расширения автостоянки», — сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Теперь градоначальник сам готов проверить, как продолжается подготовка лыжной трассы к зимнему сезону.

Напомним, ранее Владимир Любарский рассказал, когда его готовы отпустить на работу.