Глава Петрозаводска запретила выходить на водоемы

Ирина Мирошник подписала постановление о запрете выхода на водоемы до образования безопасного ледового покрова.

Традиционно в Петрозаводске формирование ледяного покрова на озере Каменный Карьер, реке Лососинка, Четырехверстном озере начинается в конце ноября. Безопасная толщина льда для передвижения по нему человека должна составлять не менее 10 сантиметров, сообщили в администрации города.

Также в зимний период запрещается выезд на водные объекты автотранспортных средств и тракторов, в том числе - ведомственной техники.

За нарушение гражданами правил охраны жизни людей на воде предусмотрено административное наказание.

Напомним, с 9 ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа и не предназначенных для судоходного сообщения, был закрыт навигационный период.