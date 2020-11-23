Глава Петрозаводска запретила выходить на водоемы

Ирина Мирошник подписала постановление о запрете выхода на водоемы до образования безопасного ледового покрова.
Традиционно в Петрозаводске формирование ледяного покрова на озере Каменный Карьер, реке Лососинка, Четырехверстном озере начинается в конце ноября. Безопасная толщина льда для передвижения по нему человека должна составлять не менее 10 сантиметров, сообщили в администрации города.
Также в зимний период запрещается выезд на водные объекты автотранспортных средств и тракторов, в том числе - ведомственной техники.
За нарушение гражданами правил охраны жизни людей на воде предусмотрено административное наказание.
Напомним, с 9 ноября на водоемах, расположенных в пределах Петрозаводского городского округа и не предназначенных для судоходного сообщения, был закрыт навигационный период.
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