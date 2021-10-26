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Глава Следкома России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту исчезновения подростка в Карелии

Новости. Общество
10:20, 26 Октября 2021
фото: © ТАСС

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 17-летнего подростка в Костомукше, сообщает СК РФ.

Как сообщалось ранее, 6 мая 2020 года 17-летний Игорь Гаврилов ушел из дома к другу в Костомукше, а затем к своей знакомой. Домой он не вернулся и не выходил на связь с 7 мая 2020 года. В настоящее время его местонахождение не известно. Проведенные с участием волонтеров массовые поисковые мероприятия положительного результата не принесли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Дело по факту исчезновения подростка было передано по поручению Александра Бастрыкина в главное следственное управление СК России.


фото: © Следком Карелии

«Александр Иванович Бастрыкин поручил представить доклад о проведенных следственных действиях и поисковых мероприятиях. Кроме того, председатель СК России поручил криминалистам главного управления криминалистики использовать весь криминалистический потенциал для установления наиболее полной картины произошедшего и местонахождения пропавшего», — сообщается в Следкоме России.

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.

В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ — убийство.

На телеканале «Россия-1» Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир» обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.

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