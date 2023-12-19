Глава Следкома России взял под контроль ситуацию с обрушением моста в Карелии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обстоятельств обрушения моста в Карелии.
Глава Следкома России поручил проверить обстоятельства обрушения моста в Карелии и представить доклад о ходе проверки.
В деревне Судалица в Карелии обрушился пешеходный мост, ремонт которого завершили в июле текущего года.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Швецу доложить о результатах проверки.
Напомним, в Олонецком районе обрушился мост через Мегрегу.
Ранее глава Следкома России взял под контроль ситуацию с домом для педагога в Карелии.
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