Глава Следкома России взял под контроль ситуацию с обрушением моста в Карелии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки обстоятельств обрушения моста в Карелии.

Глава Следкома России поручил проверить обстоятельства обрушения моста в Карелии и представить доклад о ходе проверки.



В деревне Судалица в Карелии обрушился пешеходный мост, ремонт которого завершили в июле текущего года.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следкома Карелии Евгению Швецу доложить о результатах проверки.

Напомним, в Олонецком районе обрушился мост через Мегрегу.

Ранее глава Следкома России взял под контроль ситуацию с домом для педагога в Карелии.