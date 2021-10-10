Главная сельскохозяйственная ярмарка Петрозаводска работает последний день

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка, организованная в Петрозаводске на ул. Инженерная, сегодня работает последний день.

Об этом сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что покупатели могут приобрести свежие овощи, рыбу, мясо и мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, сыры и другую молочную продукцию, мёд, ягоды и сухофрукты, кондитерские изделия, сувениры от мастеров-ремесленников, изделия текстильной промышленности и другие товары.



Ранее жители Петрозаводска в соцсетяхх критиковали ярмарку за скудный ассортимент и антисанитарию, но мэр города Владимир Любарский с ними не согласился.