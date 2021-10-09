Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Владимир Любарский не согласился с горожанами, которые раскритиковали сельскохозяйственную ярмарку в карельской столице.

Владимир Любарский посетил ярмарку в Петрозаводске и получил положительные впечатления. Об этом глава города рассказал в соцсети.

«Сходили с супругой на ярмарку на Инженерной. Читал на днях критические отзывы, но что-то вот не могу с ними согласиться. На входе — организатор, санитайзер, маски кому надо. Ассортимент товаров тоже вполне себе приличный», — заявил он и перечислил продукты, которые удалось там приобрести.

«Купили шуйские соленья — капусты квашеной и солёных огурцов, кубанского сала, подсолнечного масла — такого, как в детстве, ароматного. Папе — гранатов … яблок наших, ну и того-сего по мелочи. Бойко шла торговля нашей карельской рыбой — из Толвуи — не стали в очереди стоять. Попили чайку с чабрецом — прямо на рынке большой титан-самовар стоит; и ещё на выходе — варенья из лесной малины… В общем, все в порядке», — резюмировал Любарский.

Ранее посетители ярмарки в Петрозаводске сообщали, что продуктов там мало, цены высокие, а продавцы без масок. Администрация Петрозаводска обсудила вопрос об организации ярмарочной деятельности, но проигнорировала жалобы горожан на нарушения масочного режим и скудный ассортимент на главной ярмарке города.